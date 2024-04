A Polícia Militar apreendeu, no domingo (dia 31), armas e munições no bairro Monte Castelo. Duas mulheres, de 22 e 46 anos, foram detidas.

Os agentes foram ao local após denúncia anônima e, após revista, encontraram uma pistola Glock 9mm com numeração raspada, dois revólveres Taurus calibre 32, um deles com numeração raspada, um carregador de 9mm, um carregador prolongado de 9mm, dois rádios transmissores e três bases do mesmo equipamento, uma bateria de rádio, um caderno de anotações e R$ 217 em espécie.

A informação era de que a residência era do gerente de tráfico da localidade.

A ocorrência foi registrada na 93ª DP.