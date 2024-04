A Polícia Civil de Barra do Piraí investiga um caso envolvendo duas adolescentes. Uma menina, de 13 anos, teria sido esfaqueada por outra menor, de 16 anos. O caso ocorreu na noite de quarta-feira (dia 3), na casa da vítima, no bairro Oficinas Velhas.

De acordo com a ocorrência, a suposta agressora teria invadido a casa da mais nova e a esfaqueado na região do pescoço. Uma tragédia maior só foi evitada graças a um policial militar penal do estado de São Paulo, que mora na mesma rua. Ele conseguiu conter a suspeita e chamar a PM.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Maria de Nazaré, onde passou por atendimento e foi liberada. Já a suspeita foi levada para a 88ª DP (Barra do Piraí), onde acabou autuada por ato infracional análogo à lesão corporal. O motivo do ataque ainda é desconhecido.