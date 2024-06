O Partido Liberal (PL) realiza nesta sexta-feira (dia 21), o 1º Encontro da Direita Feminina do Médio Paraíba. O evento tem início às 19 horas, no Hotel Bela Vista, em Volta Redonda.

Estarão presentes a deputada federal Chris Tonietto, presidente estadual do PL Mulher; Milena Cardoso, coordenadora do PL Mulher no Médio Paraíba; e Jane Soares, presidente do PL Mulher de Volta Redonda.

O evento é aberto e gratuito.