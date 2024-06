Desde de a criação da Agência de Comunicação Integrada (ACI) da Fundação Oswaldo Aranha (FOA), em 2010, como espaço de práticas dos cursos de Publicidade e Propaganda e de Jornalismo do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), foram atendidas diversas instituições e projetos comunitários, como a Associação para Criança e Adolescente do Bairro Califórnia (ACAC), Projeto Bike Anjo, Projeto Descarte de Lixo Eletroeletrônico, Campanhas contra a Intolerância Religiosa e a Associação de Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAPP-VR), entre outras contribuindo para o desenvolvimento social. Com o crescimento e desenvolvimento da agência, hoje a ACI é responsável pelos atendimentos e desenvolvimentos de trabalhos internos pertinentes aos cursos e outros setores da instituição.

Como consequência do sucesso proporcionado pela agência, o curso de Publicidade e Propaganda criou o Laboratório de Práticas em Comunicação, localizado no prédio 9 do campus Universitário Olezio Galotti, em Três Poços, no intuito de que seus discentes possam ter um espaço para apoiar esses atendimentos, a partir do desenvolvimento de divulgações desses projetos e iniciativas sociais, por exemplo. Através desse novo ambiente de compartilhamento de conhecimentos e saberes, a união a esses programas comunitários se justifica ao proporcionar a todos os estudantes a prática real e o desenvolvimento de valores voltados para ações transformadoras.

Ao longo deste semestre, os estudantes do curso que participam dessas práticas do laboratório estão dando continuidade a divulgação de uma dessas grandes parcerias, o Projeto Bike Anjo. Como parte dessa união, os alunos ajudam na preparação do material publicitário das atividades e objetivos da proposta, como em vídeos explicativos e campanhas para atingir o público alvo e atrair cada vez mais participantes ao programa.

A Bike Anjo é uma rede de pessoas que acredita na bicicleta como uma ferramenta para a transformação das pessoas e das nossas cidades. O projeto surgiu em novembro de 2010, em São Paulo, capital. Vários cicloativistas começaram a acompanhar alguns motoristas no trânsito, com um convite para participarem da bicicletada, uma das práticas do programa que acontece uma vez por mês em muitas cidades do mundo.

Em 2012, é criada, pela Bike Anjo de Recife em parceria com as Pedalinhas de São Paulo, a Escola Bike Anjo (EBA), uma oficina de aprender a pedalar. Graças ao sucesso instantâneo, logo chegou à várias cidades do Brasil, inclusive no munícipio de Volta Redonda, Rio de Janeiro.

A sede está localizada no bairro Ilha São João, em uma parceria com prefeitura da cidade. No primeiro domingo de cada mês ocorrem as atividades das oficinas iniciais da EBA, que recebe públicos de qualquer idade, desde crianças até idosos.

Toda semana os acadêmicos do curso de Publicidade e Propaganda se reúnem para discutir novas maneiras de ampliar a rede de apoio da iniciativa. Uma das formas encontradas por eles e pela professora que lidera o grupo, Clarisse Netto, é de deixar o Instagram do projeto sempre ativo e atualizado com o cronograma de novas atividades e o registro de cada prática realizada, no intuito de aumentar o impacto do programa com o recurso das mídias sociais.

Os encontros ocorrem no Laboratório de Práticas em Comunicação ou no Laboratório de Fotografia, também localizado no prédio 9, onde eles debatem as melhores estratégias e planejamento para o andamento da iniciativa.

Clarisse explicou que todo esse processo é enriquecedor não só à comunidade pelo apoio promovido, como também para cada discente que se dispõe a ajudar em cada uma das etapas:

“Nada melhor que a prática social pra completar a aprendizagem de nossos alunos. Tenho certeza do quanto é importante para que possa formar pessoas melhores pro nosso mundo. Nossa comunidade ganha demais, mas, com toda certeza, nossos alunos crescem como pessoas e profissionais nesses projetos”.

Maria Spolidoro, estudante do 7º período de Publicidade e Propaganda que participa das ações do Laboratório de Práticas em Comunicação, confirmou que a experiência vivenciada ao longo do programa tem sido muito enriquecedora para sua formação como profissional. Ela ainda acrescentou que o contato com propostas reais e o trabalho em grupo promovido durante cada processo potencializa o desenvolvimento de habilidades fundamentais em sua área de atuação:

“Essa experiência me dá a oportunidade de aplicar os conceitos teóricos que aprendi na sala de aula em questões como planejamento de campanhas, criação de conteúdo e estratégias de marketing digital. Ao trabalhar em projetos reais para clientes reais, desenvolvi habilidades importantes como trabalho em equipe, gestão de tempo e resolução de problemas. Além disso, o ambiente colaborativo do laboratório permitiu uma troca constante de informações e opiniões entre supervisores e colegas”.