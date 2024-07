O Detran-RJ prorrogou os prazos para o licenciamento anual de veículos em 2024. O novo calendário é o seguinte:

Placas finais 1 e 2: até 30 de setembro

Placas finais 3, 4 e 5: até 31 de outubro

Placas finais 6, 7 e 8: até 30 de novembro

Placas finais 0 e 9: até 31 de dezembro

O licenciamento é 100% digital e requer o pagamento da Guia de Regularização de Taxas (GRT), disponível no site do Bradesco, além da quitação do IPVA e de multas vencidas. O documento digital (CRLV-e) pode ser acessado no Posto Digital Detran-RJ, no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) ou no portal da Senatran. É necessário registro no site gov.br. A impressão do CRLV-e também pode ser solicitada em um posto de vistoria do Detran-RJ.