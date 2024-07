Agentes da 94ª DP (Piraí), sob o comando do delegado José de Moraes Ferreira, desmantelaram na quarta-feira (dia 3) uma quadrilha especializada em estelionato contra idosos. A operação teve início após uma denúncia do setor de segurança do Banco Itaú, informando que uma idosa estava sendo vítima de um golpe em andamento em uma agência do banco em Piraí.

Com a informação, a equipe foi ao local de forma discreta. Uma policial entrou no banco enquanto outros membros da equipe monitoravam a área externa. Dentro da agência, a policial identificou a idosa que, nervosa, relatou que um casal estava do lado de fora esperando que ela desbloqueasse seu cartão para realizar um pagamento. A idosa afirmou que o casal a havia levado ao banco e que havia empréstimos em seu nome sem seu consentimento, já que sua renda é de apenas um salário mínimo.

Os policiais localizaram e prenderam o homem e a mulher, que foram reconhecidos pela vítima. Na delegacia, soube-se que a quadrilha contava com mais quatro mulheres, que também foram detidas.

Em posse dos suspeitos, foram encontrados diversos papéis com anotações e contratos fraudulentos. A quadrilha utilizava ardilosamente produtos de péssima qualidade, como pulseiras medicinais, cremes massageadores e purificadores de água, vendendo-os por R$ 3 mil. Os idosos assinavam contratos que na verdade eram propostas de empréstimo, com o valor depositado em suas contas e utilizado para pagar pelos produtos.

A quadrilha se identificava com camisas polo azuis com o logotipo fictício da empresa SJ Health. A autoridade policial confirmou a prisão em flagrante de todos os envolvidos, que serão processados pelos crimes de estelionato e formação de quadrilha.

Durante as investigações, a equipe localizou outra vítima, que também sofreu o golpe. Após os procedimentos de praxe, os envolvidos serão encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da justiça.

Foto: Divulgação