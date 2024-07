Agentes da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal prenderam em flagrante, na noite de sábado (dia 6), um motorista de 64 anos por dirigir embriagado na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. O fato ocorreu na altura do km 306, após uma colisão traseira entre um Fiat/Palio e o VW/Gol conduzido pelo idoso.

Ao submeterem os envolvidos ao teste etílico, o resultado foi 0,71 mg/L para o motorista do Gol, caracterizando crime de trânsito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Vale lembrar que conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool é passível de pena de detenção de seis meses a três anos, além de multa e suspensão ou proibição de dirigir.

Sendo assim, o indivíduo preso em flagrante e a ocorrência apresentada na 89ª DP (Resende). Além da prisão, foi aplicada pela PRF a devida multa de trânsito por dirigir embriagado no valor de R$ 2.934,70, além da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Foto: Divulgação/PRF