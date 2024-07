O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) autorizou a criação de uma nova linha experimental conectando a cidade de Resende, no sudoeste do estado, à cidade litorânea de Cabo Frio, na Região dos Lagos. A decisão foi publicada na edição da última quarta-feira (dia 3) do Diário Oficial fluminense e deve resultar em melhorias na mobilidade regional.

O percurso será operado pela empresa Viação Cidade do Aço, contando com ônibus executivos refrigerados. As partidas ocorrerão uma vez por semana de cada ponto final: do Terminal Rodoviário de Resende às 18h, nas sextas-feiras, e do Terminal Rodoviário Alex Novelino, em Cabo Frio, às 17h, em todos os domingos. O valor da tarifa foi estabelecido em R$ 118 e as primeiras viagens devem ocorrer já a partir desta semana.

O itinerário da linha começará no Terminal Rodoviário de Resende, passando por importantes vias como a BR 116 e a BR 393, e atravessando cidades como Volta Redonda, Barra Mansa e Paracambi, antes de chegar ao litoral pela Rodovia RJ 124 e finalmente ao Terminal Rodoviário Alex Novelino, em Cabo Frio. O trajeto de retorno segue o mesmo percurso, garantindo cobertura ampla e conveniente para os viajantes de ambas as regiões.

A rota experimental oferece uma nova opção de viagem entre essas regiões, destacando o compromisso do Detro-RJ e da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram) com a qualidade do serviço prestado aos fluminenses. “Esperamos que seja uma contribuição positiva tanto para o turismo regional quanto para a conexão entre interior e litoral do nosso estado”, destacou o presidente do Detro-RJ, Leonardo Matias.

