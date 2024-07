Agentes da Polícia Rodoviária Federal recuperaram, nesta segunda-feira (dia 15), em Resende, uma motocicleta “clonada”. A ação ocorreu por volta das 10h30 na Rodovia Presidente Dutra, onde a equipe teve sua atenção voltada para o veículo estacionado as margens da rodovia, sem retrovisores e com placa de papel, do município de São Paulo.

A equipe decidiu realizar a abordagem e, ao analisar os sinais identificadores do veículo, foi verificado que o chassi e o motor apresentavam sinais de adulteração, fora dos padrões originais da montadora.

Em seguida, um indivíduo de 24 anos apresentou-se como proprietário da motocicleta, tendo informado aos agentes que havia comprado no início do ano de 2024, no valor de R$ 9 mil, pagos via pix, de um rapaz de Itatiaia, que anunciava em um site de compra e venda de veículos. O rapaz informou ainda não ter ciência sobre a procedência do veículo.

Diante dos fatos, foi constatado o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tendo sido o condutor e a motocicleta encaminhados para a 89ª DP (Resende), onde o veículo foi apreendido e o indivíduo apresentado para a autoridade de plantão para os procedimentos cabíveis.

Foto: Divulgação/PRF