O Projeto Integrado IV “Trilhando Caminhos Financeiros: Rumo ao Sucesso Jovem”, promovido pelos cursos de Engenharia de Produção e de Sistemas de Informações do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), proporcionou aos alunos do Ensino Médio do Ciep 291 Dom Martinho Schlude, localizado no Centro de Pinheiral, conhecimentos básicos de educação financeira, incluindo orçamento, poupança, investimento e gestão de dívidas. O projeto integrado foi realizado durante o primeiro semestre.

O objetivo foi capacitar os jovens para aplicar efetivamente os conceitos aprendidos em situações do cotidiano, promovendo habilidades práticas de tomada de decisões financeiras responsáveis, pois compreender o dinheiro e sua dinâmica pode ensiná-los a traçar planos e a entenderem como as suas ações atuais impactam positiva ou negativamente os seus futuros.

As professoras responsáveis pelo projeto, Sirlei Bubnoff e Paula Cipriano, que orientaram os 13 discentes participantes durante um mês aproximadamente, explicaram que cada membro do projeto recebeu, no início da proposta, um Plano Individual de Atividades (PIA), conforme modelo disponibilizado pelo UniFOA, descrevendo todas as suas responsabilidades durante as etapas de elaboração.

“Foram feitas três visitas ao Ciep, períodos em que os graduandos prepararam os estudantes do Ensino Médio, e que contribuíram para o enriquecimento das suas formações acadêmicas, oferecendo oportunidades de aplicação prática dos conhecimentos adquiridos em sala de aula. Podemos afirmar que esse trabalho serviu para estimular o senso de responsabilidade social e cidadania nos discentes, conectando-os a projetos que tenham impacto positivo na comunidade”, explicou Sirlei.

Os alunos do UniFOA ainda ganharam aprendizados importantes, pois integraram os aspectos financeiros ao planeamento de carreira, auxiliando os estudantes do Ciep na compreensão do impacto das escolhas profissionais em suas finanças pessoais e fornecendo ferramentas para uma gestão financeira consciente ao longo da vida.

Cada ação de extensão não apenas complementa a formação acadêmica dos estudantes, mas também os prepara de maneira abrangente para os aspectos práticos, éticos e sociais de suas futuras carreiras e contribui para o desenvolvimento integral de cada indivíduo.

“Esta ação de extensão busca preparar os jovens do Ensino Médio para tomarem decisões financeiras informadas, promovendo o desenvolvimento de competências que serão fundamentais para sua vida adulta e contribuindo para a construção de uma sociedade economicamente consciente”, salientou a professora Paula, acrescentando que, através desse projeto, “foram almejadas a inclusão social, responsabilidade social, cidadania e empreendedorismo”.

Foto: divulgação