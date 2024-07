Durante Policiamento Ostensivo Dinâmico realizado nesta segunda-feira (dia 15), em Resende, agentes da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal prenderam um homem de 61 anos com mandado de prisão por homicídio. A ação ocorreu na altura do km 312 da Rodovia Presidente Dutra.

Na ocasião, os policiais abordaram o veículo conduzido pelo indivíduo. Durante a fiscalização, em consulta aos sistemas disponíveis, foi verificado haver um mandado de prisão em desfavor do condutor expedido em 18 de janeiro 2023, com validade até 09 de novembro de 2042, pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Resende, pelo crime de homicídio.

Com isso, foi dada voz de prisão ao indivíduo e a ocorrência encaminhada para a 89ª DP (Resende) para as providências legais cabíveis e registro do cumprimento do mandado de prisão.

Foto: Divulgação/PRF