O Festival Literário Energia para Ler está de volta e a 4ª Temporada começa em agosto, abrangendo as cidades de Angra dos Reis, Paraty e Mangaratiba. O movimento de educação e cultura inicia no dia 1º de agosto em Angra dos Reis, na Praça Zumbi dos Palmares, popularmente conhecida como Praça do Peixe, antes de seguir para outras nove cidades.

Com o tema “Do mundo a gente toma conta”, o evento promete continuar democratizando a cultura no interior do estado, promovendo o intercâmbio entre diversas vertentes artísticas como teatro, música, dança e cultura popular.

“Estamos ansiosos para o início desta temporada. Nos últimos anos, estivemos no Norte e Noroeste Fluminense. Agora, a Região dos Lagos e o Sul Fluminense terão a oportunidade de receber esse movimento que democratiza a cultura e a educação, investindo também nos fazedores de cultura das cidades que nos acolhem”, explica a produtora Cris Bastos.

A programação será composta por artistas locais sugeridos pelas Secretarias de Cultura e Educação regionais, com ações de teatro, música, artes circenses, dança, literatura, folias de reis, jongo, caxambu, bandas marciais, artes plásticas, entre outros. Além disso, o público poderá interagir com diversos espaços: ESPAÇO EU AMO LER: aberto aos alunos das redes pública e privada de ensino e ao público em geral, com uma biblioteca contendo mais de 5 mil títulos literários expostos e à venda; ESPAÇO GOURMET: valorizando a culinária local; BEBETECA: para crianças abaixo de 3 anos e LEITURA É BOM E EU GOSTO! com ações de palco e plateia.

O Festival contará com a presença de personalidades do cenário cultural, como o ator Ricky Tavares, as escritoras Roseana Murray, Sônia Rosa, Bia Bedran, a atriz e cantora Letícia Soares, o carnavalesco e escritor Milton Cunha, os atletas Daniele e Diego Hypólito entre outros. Em todas as cidades, haverá homenagens aos patronos escolhidos pela organização do evento.

“O Energia é um evento desejado e aclamado pelas cidades. Nossa programação é pensada de modo que possa atender a todos os públicos. Teremos o prazer de contar com Roseana Murray, que apesar de ter enfrentado um grave incidente em abril deste ano, estará conosco mais uma vez, mostrando que a cultura, a arte e a literatura estão vivas”, detalha Rodrigo Lobo, um dos produtores.

Serão distribuídos cerca de 30 mil kits literários gratuitamente a alunos e professores da Rede Municipal. A programação será encerrada com a realização do Simpósio de Educação e Cultura #todosporumacidadeleitora, que discutirá a implementação de políticas públicas para o fomento à formação de leitores nas cidades anfitriãs.

O Festival é realizado pela Motivos Produções e patrocinado pelo Governo do Estado, através da Lei de Incentivo à Cultura, e pela Enel. Os municípios que receberão o evento este ano são: Mangaratiba, Angra dos Reis, Paraty, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Silva Jardim, Armação dos Búzios, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande e Saquarema.

Cronograma da 4ª temporada:

Angra dos Reis: 1º a 3 de agosto

Paraty: 12 a 14 de agosto

Mangaratiba: 26 a 28 de agosto

Iguaba Grande: 9 a 11 de setembro

São Pedro da Aldeia: 18 a 20 de setembro

Saquarema: 29 e 30 de setembro e 1º de outubro

Casimiro de Abreu: 9 a 11 de outubro

Rio das Ostras: 21 a 23 de outubro

Búzios: 30 e 31 de outubro e 1º de novembro

Silva Jardim: 11 a 13 de novembro