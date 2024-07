Uma carreta carregada com etanol tombou na manhã desta quarta-feira (dia 17) na Serra das Araras, em Piraí, resultando na interdição total da pista. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas, felizmente, não houve feridos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que foi implantado um plano de contingência, com a pista de subida operando em mão dupla para permitir o fluxo de veículos. Até o momento, não há previsão de liberação.

O acidente ocorreu no quilômetro 226 da rodovia e, por volta das 13h, o congestionamento já alcançava cerca de 16 quilômetros no sentido São Paulo. Segundo a PRF, o veículo que será utilizado para o transbordo da carga de etanol está preso no congestionamento.

Ainda de acordo com a PRF, é necessário tomar todo o cuidado devido à natureza perigosa do etanol, um líquido inflamável, para evitar riscos de incêndio ou explosão.

Foto: Divulgação/PRF