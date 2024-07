Uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil e Guarda Municipal resultou na apreensão de uma motocicleta clonada, na manhã desta segunda-feira (dia 29), em Volta Redonda. As equipes foram acionadas para verificar a informação de uma motocicleta aparentemente abandonada no bairro Jardim Belvedere, próximo à Rodovia dos Metalúrgicos.

Ao chegar ao local, agentes da PRF, juntamente com uma equipe da Guarda Municipal, encontraram o veículo com placa de Angra dos Reis. Durante a inspeção veicular, foram constatadas adulterações nos itens de identificação, confirmando que se tratava de um clone.

Cerca de cinco minutos após a inspeção, um homem de 37 anos se apresentou como responsável pela motocicleta, alegando que seu filho a havia comprado há menos de um ano. No entanto, ele não soube informar o valor pago nem a identidade do vendedor.

Diante dos fatos, o homem e a motocicleta foram encaminhados à 93ª DP (Volta Redonda). A ação foi baseada no artigo 311 do Código Penal, que trata da adulteração ou remarcação do número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, com pena de reclusão de três a seis anos e multa.

Na delegacia, a motocicleta ficou apreendida e foram tomadas as medidas legais cabíveis.

Foto: Divulgação/PRF