O Inverno Tô no Rio, projeto da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ), movimentou Vassouras. Realizado no Mirante Imperial entre os dias 26, 27 e 28 de julho, o evento teve música, gastronomia e muitas outras atrações, como os produtos campeões da Rota do Queijo de Valença e da Rota da Cachaça.

O Inverno Tô no Rio em Vassouras começou na sexta-feira, com apresentações de Kaio Filipe e Ultravolts. No dia seguinte, o evento teve início mais cedo com apresentação teatral do Jurassic Land, dedicada às crianças. Em seguida, os shows da Banda Colina Radio e de André Medeiros animaram a noite.

A programação de domingo foi mais extensa, começando às 9h30. Além das apresentações musicais de Ulrick e Julinho Marassi & Guttemberg, o dia atraiu amantes de automóveis com os encontros de Carros Antigos do Grupo Relíquiais, de Vassouras, e de Jeeps, de Volta Redonda. A Feira de Artesanato do Vale do Café e mais uma apresentação do Jurassic Land também chamaram atenção aos presentes no cartão postal.

Outros destaques do Inverno Tô no Rio no Mirante Imperial de Vassouras foram os queijos artesanais premiados da Rota do Queijo de Valença e as cachaças premiadas da Rota da Cachaça do Vale do Café, além de cervejais artesanais e food trucks.

“O Inverno Tô no Rio foi criado pela Setur-RJ com o intuito de divulgar as 12 regiões turísticos, assim como o Verão Tô no Rio. A passagem desse grande evento pelas principais cidades do Vale do Café é muito importante para movimentar o setor turístico e valorizar os talentos e produções locais. Ao longo de três dias, moradores e turistas aproveitaram a diversidades de atrações do evento,que foi muito bem organizado e divulgado”, destacou o assessor especial da Setur-RJ e coordenador das ações do turismo no Vale do Café, Wanderson Farias.

A próxima parada do Inverno Tô no Rio será Pinheiral, neste final de semana. Já nos dias 9, 10 e 11 de agosto, o evento será realizado junto do Festival da Cachaça e do Queijo em Ipiabas.