Os trabalhadores da construção civil de Volta Redonda e região aprovaram, em assembleia na sexta-feira (dia 9), a proposta negociada na mediação no Ministério do Trabalho, entres os sindicatos laboral e patronal. Participaram da votação 3.867 trabalhadores, de mais de 20 empresas da base territorial. O resultado foi 2.381 votos sim na proposta e 1.486 votos não.

A categoria aprovou 5% de reajuste nos pisos da tabela salarial, 4% de reajuste para quem ganha acima da tabela, cesta básica no valor mensal de R$ 600 para quem atua dentro da indústria e R$ 300 para os trabalhadores de fora da indústria. A proposta engloba ainda uma multa de R$ 800 para profissionais e R$ 700 para ajudantes, para as empresas que até o dia 31 de dezembro não implementarem o Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR).

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Zeomar Tessaro, relata que foi uma campanha salarial muito difícil, mas os dirigentes da entidade saíram em campo, conversando com os trabalhadores de dentro e de fora das indústrias em toda região, mostrando o quanto estava difícil avançar com as propostas.

– Nestes últimos dias, após a mediação no Ministério do Trabalho, estivemos presentes em todas as cidades da nossa base territorial, explicando aos trabalhadores os riscos de perder ganhos numa possibilidade de greve ou de entrar na justiça com pedido de dissídio coletivo. Foi a mobilização, através dos votos dos trabalhadores, que definiu o fechamento dessa convenção vitoriosa – ressalta Tessaro.