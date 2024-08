A Receita Federal apreendeu na manhã desta quarta-feira (dia 14) 5,680 kg de cocaína com um passageiro peruano no Aeroporto do Galeão/RJ. Ele vinha do Peru em voo com conexão no Rio de Janeiro e destino final em Fortaleza.

Após seleção por análise de risco feita pela equipe da Receita Federal, a bagagem do homem foi inspecionada no aparelho de raio-x, sendo verificada a existência de conteúdo suspeito em seu interior.

O passageiro de 23 anos foi chamado para abrir a mala, onde foram encontradas 18 embalagens de materiais como maca, quinoa e soja. Após confirmação da existência de entorpecente pelo cão de faro, foi realizado narcoteste preliminar que acusou a presença de cocaína em todos os itens.

A droga foi avaliada em R$ 340.000,00.

O trabalho foi realizado pelas equipes da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto do Galeão e da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal da 7ª Região Fiscal (RJ/ES).

O peruano foi encaminhado para a Polícia Federal para realização dos trâmites judiciários de sua competência.