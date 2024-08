O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (SAAE-VR) informou que moradores dos bairros Laranjal, Monte Castelo, São Geraldo, São João, Siderópolis e Sessenta podem enfrentar dificuldades no abastecimento de água nesta quarta-feira (dia 14). O problema foi causado pelo rompimento de uma rede de água potável na Rua 41-C, localizada no bairro Vila Santa Cecília, durante a madrugada.

O SAAE-VR esclareceu que os moradores que possuem uma reserva adequada de água podem sofrer um impacto menor, mas a normalização do serviço depende do reparo da rede. A autarquia destacou que todas as medidas necessárias estão sendo tomadas para que o conserto seja realizado o mais rápido possível, permitindo a retomada plena do abastecimento nas áreas afetadas.

A população das localidades citadas deve ficar atenta e economizar água até que o problema seja resolvido. A previsão de término dos reparos ainda não foi divulgada.