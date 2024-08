Uma carreta bi-trem carregada com placas solares tombou no início da tarde deste sábado (dia 17) na descida da Serra das Araras, causando interdição total da via. O acidente aconteceu no km 227 da pista sentido Rio. Equipes de resgate e de desobstrução foram acionadas para atuar na remoção do veículo e normalização do tráfego.

Devido ao tombamento e à consequente interdição da pista, um grande congestionamento foi formado na região. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma faixa foi liberada para o tráfego, permitindo a fluidez parcial dos veículos, embora de forma lenta.

Segundo a CCR Rio SP, por volta das 16h40, ainda havia cerca de 10km de retenções, indo do km 237 até o km 227.

Foto: Divulgação/PRF