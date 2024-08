O Brasil perdeu neste sábado (dia 17) um de seus maiores ícones da comunicação. Morreu, aos 93 anos, o apresentador e empresário Silvio Santos, que durante décadas marcou gerações com seu carisma, talento e habilidade inigualável de se conectar com o público. A notícia foi confirmada pela família.

Senor Abravanel, conhecido por todos como Silvio Santos, construiu um império televisivo e tornou-se uma das figuras mais queridas e respeitadas do país. Nascido no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, em 1930, começou sua carreira como camelô, mas foi com a voz marcante e a presença contagiante no rádio que começou a trilhar seu caminho de sucesso. Ao longo dos anos, Silvio Santos não apenas conquistou o público com seu programa dominical, que por mais de 50 anos foi uma tradição nos lares brasileiros, como também consolidou-se como um empresário visionário, fundando o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT).

Amado por sua simplicidade e humor irreverente, Silvio Santos foi responsável por inúmeros programas que entraram para a história da televisão brasileira, como o “Show de Calouros”, “Roletrando” e o icônico “Roda a Roda”. Seu microfone dourado e a inconfundível risada são marcas registradas que ficarão para sempre na memória de milhões de brasileiros.

Além da carreira na TV, Silvio Santos foi um exemplo de empreendedorismo. Ele liderou o Grupo Silvio Santos, que abrangeu desde bancos até a indústria de cosméticos, sempre com a mesma energia e entusiasmo que marcou sua trajetória nas telinhas.

Silvio deixa esposa, seis filhas, netos, milhares de fãs e um belo legado.

Foto: Divulgação/SBT