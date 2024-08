Com a aproximação das eleições municipais de 6 de outubro, o ambiente eleitoral em Barra Mansa ganha forma, com candidatos intensificando suas campanhas e apresentando suas propostas. A Folha do Aço inicia uma série de reportagens detalhando os planos de governo dos principais candidatos à Prefeitura de Barra Mansa para o período de 2025 a 2028, com foco na área da saúde.

Até agora, quatro candidatos divulgaram seus planos de governo, registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE): Luiz Furlani (PL), Marcelo Cabeleireiro (União Brasil), Thiago Valério (PDT) e Professor Petterson (PSOL).

Luiz Furlani planeja ampliação dos serviços de Saúde

Luiz Furlani, advogado e vereador de 44 anos, é um dos primeiros candidatos a apresentar seu plano de governo, que foi registrado no TSE e conta com 24 páginas. Com o apoio da coligação “Minha Cidade no Caminho Certo”, que inclui PL, Republicanos, PP, MDB, Agir, Solidariedade e Podemos, Furlani delineia uma série de propostas para melhorar a saúde em Barra Mansa.

Seu plano inclui a reforma e ampliação das unidades de saúde existentes, como as de São Luiz e Vila Maria II, e a ampliação do horário de funcionamento de policlínicas até as 21h ou 22h. Além disso, ele propõe a entrega domiciliar de medicamentos para pacientes com necessidades especiais, como acamados e transplantados. Entre as propostas estão também o fornecimento de fórmulas infantis para crianças com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV) e a criação de um Centro de Doenças Infectocontagiosas.

Para a saúde mental, Furlani planeja ampliar os serviços existentes, incluindo a criação de ambulatórios nas policlínicas e a implantação de leitos de saúde mental no Hospital Geral. O plano também destaca a importância da transparência e informatização dos serviços de saúde, com a melhoria do sistema informatizado de gestão e a capacitação contínua dos profissionais de saúde através de um Programa de Educação Permanente.

Marcelo Cabeleireiro defende reestruturação e ampla modernização no SUS

Marcelo Cabeleireiro, de 59 anos, ex-vereador e ex-deputado estadual, lidera a coligação “Barra Mansa Merece Mais”. Seu plano de governo, com 39 iniciativas, foi submetido ao TSE e promete uma ampla reestruturação e modernização dos serviços de saúde no município.

Entre as principais propostas de Cabeleireiro estão a reabertura da UPA da Região Leste como um Centro de Imagem, a criação de dois laboratórios de atendimento multiprofissional e a reforma dos postos de saúde em situação precária. O candidato também planeja transformar o Hospital Municipal Maternidade em um Hospital Geral e criar um Hospital Pediátrico no local onde funcionava o Hospital Menino Jesus de Praga.

Marcelo Cabeleireiro propõe a ampliação do horário de funcionamento dos postos de saúde, o fortalecimento dos serviços de odontologia e o combate às viroses. Ele também pretende promover melhorias na Farmácia Básica e no Laboratório Municipal, além de garantir a manutenção dos medicamentos essenciais e potencializar os serviços de Vigilância Epidemiológica e Sanitária.

A modernização e informatização das unidades básicas de saúde também são prioridades, com o programa UBS + Digital. O candidato ainda sugere a criação de um setor para Vigilância de Saúde do Trabalhador e outro para acolhimento e capacitação de mães com filhos com necessidades especiais.

Thiago Valério propõe construção de Hospital Municipal e avanços digitais

O biólogo Thiago Valério, de 42 anos, disputa pela segunda vez a Prefeitura de Barra Mansa, desta vez pelo PDT. Com o apoio do PSD e da coligação “Barra Mansa tem jeito”, composta pela Federação formada por PT, PCdoB e PV, Valério apresentou um plano de governo de 14 páginas registrado no TSE. Seu plano é objetivo nas promessas para a saúde, com seis propostas principais.

Entre as principais promessas, Valério pretende construir o primeiro Hospital Público Municipal de Barra Mansa, visando atender à demanda local e reduzir a dependência de outras cidades, oferecendo atendimento de qualidade, equipamentos modernos e infraestrutura adequada. Além disso, ele planeja reformar, ampliar e/ou implementar melhorias nas Unidades de Saúde do município, conforme as diretrizes do Plano Municipal de Saúde, para proporcionar um atendimento ágil e eficiente à população.

O candidato também deseja reorganizar administrativamente a Secretaria Municipal de Saúde e consolidar o Fundo Municipal de Saúde como o principal instrumento de gerenciamento dos recursos destinados ao SUS, visando à implantação e ao aperfeiçoamento dos serviços de saúde. Para melhorar a gestão, Valério propõe a implementação de um Plano Operativo e de Gestão da Saúde Municipal, focado na humanização, ampliação do acesso e qualidade dos serviços de saúde.

Outra proposta é o desenvolvimento do Programa de Saúde Digital, que incluirá soluções tecnológicas para agendamento, consultas e acompanhamento de pacientes, além da adoção de prontuário eletrônico, visando melhorar a eficiência e a acessibilidade dos serviços de saúde nas unidades do município. Por fim, Valério pretende fortalecer a atenção básica à saúde com a expansão e qualificação das Unidades Básicas de Saúde (UBS), priorizando a prevenção e promoção da saúde, o que reduziria a necessidade de atendimentos emergenciais.

Professor Petterson foca na integração e inclusão do SUS

O Professor Petterson, candidato da federação PSOL/Rede, apresenta um plano abrangente e ambicioso para a saúde em Barra Mansa. Petterson, de 32 anos, pretende desapropriar o terreno do antigo Hospital Menino Jesus de Praga para criar um novo hospital totalmente integrado ao Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, ele planeja reformar as Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs), priorizando aquelas em estado mais precário.

Petterson propõe uma transição gradual para um sistema de saúde totalmente público, encerrando a privatização e terceirização progressivamente. Para fortalecer a gestão democrática da saúde, ele sugere a criação de conselhos gestores com eleições diretas entre trabalhadores e usuários das unidades de saúde, bem como a escolha dos diretores dessas instituições entre os próprios funcionários.

No campo da tecnologia, o candidato defende o uso de softwares livres e a digitalização dos registros nas UBSFs. Ele também pretende integrar as UBSFs aos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e regionalizar os atendimentos conforme as necessidades específicas de cada área.

Petterson planeja ampliar o atendimento psicológico no SUS, fortalecer a fiscalização das clínicas de recuperação de usuários de drogas e promover uma saúde inclusiva e livre de discriminação. Na saúde da mulher, ele propõe a criação de uma política de parto humanizado e o fortalecimento de programas para doulas, além de garantir atendimento seguro para abortos legais e combater a violência obstétrica e de gênero.

Finalmente, o candidato do PSOL sugere a capacitação contínua dos profissionais de saúde e a melhoria dos processos de atendimento na Farmácia Popular e na Santa Casa, além de aperfeiçoar o atendimento à saúde bucal no município.