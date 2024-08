O pagamento do Bolsa Família de agosto começa nesta segunda-feira (dia 19) para mais de 20 milhões de famílias. Os primeiros serão os beneficiários cujo NIS (Número de Inscrição Social) termina em 1, seguindo o calendário escalonado que vai até o dia 30. Também será liberado o Auxílio Gás, destinado a mais de 5,6 milhões de famílias. Este benefício, que é bimestral, é repassado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e pago pela Caixa, cobrindo 100% do valor médio nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. Em agosto, o valor é de R$ 102.

As famílias residentes em municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública, como os do Rio Grande do Sul, recebem o benefício no primeiro dia de pagamento, independentemente do número do NIS.

Calendário de pagamentos de agosto

19 de agosto: NIS final 1

20 de agosto: NIS final 2

21 de agosto: NIS final 3

22 de agosto: NIS final 4

23 de agosto: NIS final 5

26 de agosto: NIS final 6

27 de agosto: NIS final 7

28 de agosto: NIS final 8

29 de agosto: NIS final 9

30 de agosto: NIS final 0

Quem tem direito

O benefício é destinado às famílias com renda per capita de até R$ 218 mensais. Para ter acesso, é necessário estar inscrito no CadÚnico, realizado pelas prefeituras.

Todas as famílias recebem uma parcela mínima de R$ 600. Além disso, há um adicional de R$ 150 por criança menor de 7 anos, e um extra de R$ 50 por mês para famílias com gestantes, crianças de 7 anos ou mais, bebês em amamentação, e adolescentes entre 12 e 18 anos.

Caixa Tem

O pagamento é realizado pela Caixa através do aplicativo Caixa Tem. As informações das parcelas podem ser consultadas nos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem ou pelo telefone 111.