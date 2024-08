O candidato a prefeito de Piraí, Arthur Tutuca, inaugurou oficialmente o seu comitê de campanha neste fim de semana, ao lado da candidata a vice-prefeita, professora Aline Feital; e do seu irmão, o deputado estadual e secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca. Também estiveram presentes os 60 candidatos a vereador, lideranças políticas e apoiadores. Ao todo, mais de mil pessoas participaram do evento e caminharam pelas ruas do Centro de Piraí.

“Hoje é um dia muito especial! Damos o pontapé inicial na nossa campanha, rumo à vitória no dia 6 de outubro. Vamos ser um governo transparente, honesto, que anda por todos os bairros e cuida da população. Vamos transformar a educação de Piraí, através da tecnologia, com um ensino de qualidade e humanizado, com acessibilidade e inclusão. Ter a professora Aline Feital como vice-prefeita na chapa demonstra o quanto estamos comprometidos com a educação de Piraí. Mas não vamos cuidar só da educação. Vamos dar continuidade a todo o legado do prefeito Tutuca e dedicar essa vitória a ele”, disse Arthur.

Aline Feital, fez questão de agradecer a presença e confiança da população. “Quero agradecer a todos que se dispuseram a estar com a gente neste dia lindo de sol. Nosso grupo precisa que vocês acreditem em nós e levem nossas propostas, nosso nome, nosso número a cada familiar, a cada amigo. Estamos aqui reafirmando o compromisso que fizemos com a população de Piraí, de construir um futuro ainda melhor em todas as áreas da sociedade”, falou Aline.

Gustavo Tutuca, ressaltou a importância da união e do trabalho em equipe para a vitória no dia 6 de outubro. “Ninguém consegue nada na vida sozinho. Só estamos aqui hoje por conta da união deste grupo e por causa do legado do nosso pai, o prefeito Tutuca. E é assim que vamos continuar, unidos, em busca do nosso objetivo, numa campanha limpa, como sempre fizemos, como sempre foi marca da nossa família. Mas não podemos deixar que a população esqueça como estava o município há 4 anos na gestão anterior, na gestão do outro grupo, que tem se apresentado agora como salvador da pátria. O que está em jogo é o futuro da nossa cidade, dos nossos filhos, das nossa famílias”, disse Gustavo Tutuca.

Inauguração do comitê de Arrozal:

Sábado, 24 de agosto às 10h

Rua Teodoro Barbosa Ribeiro, 125 (ao lado da padaria) – Arrozal- Piraí

Contamos com a presença de todos