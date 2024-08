A CCR RioSP em parceria com a Polícia Rodoviária Federal realiza nesta terça-feira (dia 20) uma ação educativa para os motoristas profissionais. A atividade acontece no km 233,400 sentido Rio de Janeiro da rodovia Presidente Dutra, das 10h às 12h. As abordagens terão caráter educativo e contarão com a participação de colaboradores da concessionária e de agentes da Polícia Rodoviária Federal, unidade de Caiçara.

O objetivo da ação é alertar e orientar os motoristas sobre a importância de respeitar à sinalização da via para evitar ocorrências, entre elas, o tombamento muito comum na Serra das Araras.

Todo motorista que passar pelo local da atividade receberá um material educativo sobre os perigos de dirigir cansado e outro sobre a importância de realizar a revisão veicular do veículo periodicamente. Também será oferecido aos motoristas um café com bolo, bolacha e suco, além de um lixocar para que possam descartar os resíduos durante a viagem. Também haverá a participação de uma equipe de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) da CCR RioSP que irá aferir a pressão arterial dos motoristas.

A atividade faz parte do Programa de Redução de Acidentes que a concessionária realiza em conjunto com as prefeituras das cidades lindeiras, Polícia Rodoviária Federal e Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).