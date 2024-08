O candidato a prefeito, Marcelo Cabeleireiro (União Brasil), vem recebendo cada vez mais apoio de membros de Igrejas Evangélicas, para sua disputa à Prefeitura de Barra Mansa. A manhã desta segunda-feira (dia 19) foi destinada a orações comandadas pelo bispo Roberto Amaral, da Igreja Metodista Wesleyana, de Mesquita, no Rio de Janeiro.

Repleto de lideranças religiosas como os pastores Welton Rocha, Gutembergue de Oliveira, Renato Neves, Jesse Belone, João Batista, Lucinei, Marcos, Alberto, delson, Edson, João Alfredo, João Carlos, César Amorim, Helisson. o culto foi marcado por direcionamentos políticos onde o bispo Roberto Amaral, declara apoio aos candidatos, como Marcelo Cabeleireiro, que estejam comprometidos com o avanço social e econômico dos municípios.

O bispo ressaltou ainda a importância da melhoria na qualidade de vida das pessoas, além de políticos perseverantes, que tenham trabalho reconhecido e sejam atuante em projetos destinados aos interesses da comunidade.

O bispo foi mais longe em seu discurso e pregou a importância da honestidade e o cuidado em lidar com os recursos públicos. “Não se deixem corromper! Sejam excelentes em tudo que for fazer, propositivos, e tenham discernimento, pois sabemos que trabalhar para uma cidade, não é uma tarefa fácil, mas que exige perseverança e honestidade”, completou o bispo.

Ao receber as orações, ancoradas por diversos pastores, Marcelo Cabeleireiro, ressaltou sua disposição em garantir o desenvolvimento de Barra Mansa, seguindo os anseios da comunidade, que exige investimentos pesados em Saúde – com ampliação e maior agilidade em consultas com especialistas, realização de exames, rastreamento e diagnóstico precoce das doenças, entre outros -, seguidos de ampliação de escolas em tempo integral, climatização das unidades de saúde e valorização dos profissionais da Educação.

O candidato ressaltou ainda que a população clama por obras básicas como ampliação do sistema de abastecimento de água e tratamento de esgoto. “São obras que, com boa vontade política e trabalho sério pela população, podem sair do papel, desde que estejamos voltados a realizar um governo para o povo de Barra Mansa”, completou Marcelo Cabeleireiro.