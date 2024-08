A Polícia Militar apreendeu, na tarde de quinta-feira (dia 22), diversos materiais suspeitos em uma residência supostamente utilizada por traficantes ligados à facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), em Valença. A ação ocorreu no bairro Varginha, após denúncias que indicavam a presença de criminosos no local.

Os agentes se dirigiram ao endereço e, ao chegarem no local indicado, encontraram o portão e a porta da residência abertos, permitindo a observação de uma capa de colete em cima do sofá da sala. Diante da ausência de resposta às tentativas de contato, as equipes entraram na casa e localizaram dois jovens, de 18 e 19 anos, deitados em um dos quartos.

Durante a revista no local, foram encontrados um simulacro de pistola, uma capa de colete, um bornal, um pequeno invólucro de erva seca prensada (aproximadamente 1g), 59 sacolés vazios utilizados para endolação, uma câmera de segurança, um pote de Pó Royal, uma tesoura, uma faca, um cartão de banco, três celulares bloqueados, um carregador de celular, e folhas de anotações relacionadas ao tráfico de drogas.

Os suspeitos foram levados à 91ª DP (Valença), onde foram ouvidos e liberados. Os itens apreendidos serão submetidos a perícia.

Foto: Divulgação