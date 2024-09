Em uma entrevista ao programa Bom Dia Cidade, da Rádio Cidade do Aço, o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable (SD), revelou uma novidade que promete marcar a cidade: a primeira grande festa de réveillon no Parque da Cidade. Com direito a queima de fogos, o evento vai celebrar o final do mandato de Drable e promete encerrar o ano em grande estilo.

“Barra Mansa nunca teve uma festa de réveillon”, destacou o prefeito, que já antecipou que a celebração será um marco na história do município. A programação ainda está sendo planejada, mas a expectativa é alta.

Além do réveillon, Drable trouxe uma notícia animadora para os servidores públicos municipais: a antecipação da primeira parcela do 13º salário para a próxima semana. Essa medida promete oferecer alívio financeiro aos trabalhadores e impulsionar a economia local.

Durante a entrevista, o prefeito também destacou eventos importantes que estão por vir. A Expo BM, que será realizada entre 5 e 8 de setembro no Parque da Cidade, terá entrada franca e contará com shows de artistas renomados, como Isadora Pompeo, Mumuzinho, Buchecha, Blitz, Di Ferrero, Yasmin Santos e Paula Fernandes. O evento promete atrair um grande público e movimentar a cidade.

Em setembro, Barra Mansa também sediará a 23ª edição da Flumisul, a tradicional feira de negócios, que acontecerá entre 18 e 21, novamente no Parque da Cidade.

Outro grande destaque é a reinauguração da Praça das Nações Unidas, no bairro Ano Bom. A praça será totalmente cercada e contará com controle de acesso exclusivo para crianças, oferecendo um espaço seguro e gratuito para o lazer.

“É algo inédito, nunca visto em lugar nenhum. O que você paga em shoppings será gratuito aqui no centro da cidade, com segurança reforçada, câmeras e brinquedos dentro de um ambiente cercado”, explicou Drable, destacando o valor que a iniciativa traz para o bairro e para as famílias.

O prefeito também mencionou outros projetos em andamento, como o asfaltamento do Jardim América e a construção de um novo posto de saúde no Vale do Paraíba. Além disso, garantiu recursos para manter o funcionamento do Restaurante do Povo até outubro do próximo ano.

“Não são obras eleitoreiras, até porque não sou candidato. Tenho trabalhado em projetos desde o primeiro dia de mandato, há 7 anos e meio”, concluiu Drable, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento contínuo de Barra Mansa.