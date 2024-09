A partir de setembro, a CCR RioSP irá alterar o horário das detonações de rochas na Serra das Araras. A partir da segunda semana de setembro, mais precisamente nos dias 10, 11 e 12, respectivamente terça, quarta e quinta-feira, as atividades na pista de subida (sentido São Paulo) da Serra das Araras passam a acontecer das 14h às 16h.

A mudança no horário atende a um pedido da Prefeitura de Piraí que estava com dificuldade de conciliar os horários de aula dos alunos da rede municipal com o atual horário das detonações – das 11h30 às 13h30.

“A concessionária se preocupa em ouvir as demandas de sua área de atuação. É um dos nossos princípios servir e ouvir a sociedade. Após receber o pleito da Prefeitura de Piraí, fizemos uma análise interna com os times de obras e, principalmente, operação, e foi possível atender a mudança no horário das detonações sem afetar o cronograma da obra. Desde o início dos trabalhos de detonações, a concessionária tinha um estudo de tráfego que apontava a janela das 11h30 às 17h para as atividades programadas por ser um período com um volume de tráfego menor, o que permitiu realizar a alteração, pois a educação das crianças da rede municipal de ensino não pode ser comprometida com a suspensão de aulas nas datas com detonações”, explica Denysson Canesso, Gerente Executivo de Engenharia Obras da CCR RioSP.

Detonações diárias

Outra novidade é que a partir da semana do dia 16 de setembro as detonações passarão a ser diárias – de segunda a quinta-feira -, sempre no novo horário – das 14h às 16h. Isso porque o número de frentes de detonações subirá para três podendo chegar a quatro no pico do mês. “Hoje, estamos atuando em duas frentes. A partir do dia 16 as frentes aumentam para três podendo chegar a quatro. A obra está avançando dentro do cronograma previsto”, completou Denysson Canesso.

Com isso, nos dias 16, 17, 18 e 19 de setembro, respectivamente, segunda, terça, quarta e quinta-feira serão realizadas detonações de rochas. A interdição da pista sentido São Paulo, subida da Serra das Araras, permanece no km 226. Importante reforçar que o tráfego na pista sentido Rio de Janeiro (descida da Serra das Araras) não sofrerá qualquer alteração para o motorista.

A concessionária reforça a importância de se respeitar a sinalização implantada no local e respeitar o limite de velocidade. Destaca também que painéis de mensagens – fixo e móvel – informarão o tempo para liberação da pista. Toda a operação foi previamente alinhada com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ANTT, prefeituras das cidades lindeiras e órgãos competentes. A detonação de rochas é uma das etapas de construção das novas pistas de subida e descida da Serra das Araras.

Operação da rodovia

Durante todo o período de obra, a Concessionária informará previamente sobre a execução das ações, por meio de seus canais oficiais, painéis eletrônicos de mensagens dispostos ao longo da rodovia e materiais informativos distribuídos pelas equipes de Atendimento. Dúvidas ou outras informações podem ser esclarecidas no telefone 0800 017 35 36, APP CCR Rodovias, WhatsApp (11) 2795-2238 ou ainda pelo site www.ccrriosp.com.br.