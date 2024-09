Morreu nesta quarta-feira (dia 4), aos 76 anos, ex-prefeito de Barra do Piraí, Maércio de Almeida. O político tinha desistido de concorrer no pleito deste ano para apoiar a candidata Kátia Miki.

Maércio Fernando Oliveira de Almeida começou sua carreira política em 1993, já foi vereador, vice-prefeito e prefeito. Na Câmara Municipal, foi presidente da Casa de Leis por cinco mandatos.

Ele deixa esposa e dois filhos.

Informações sobre velório e sepultamento serão atualizados nesta matéria em breve.

Em nota, o deputado estadual Jari de Oliveira lamentou a notícia. “Ele construiu uma linda história de amor por Barra do Piraí, sendo seis vezes vereador, duas vezes vice-prefeito e prefeito. Maércio sempre foi um político atuante, próximo a população, e que sempre buscou o diálogo para conquistar melhorias para seu município. Lamento profundamente seu falecimento. E desejo forças à família, amigos e população barrense. Que Deus possa confortar o coração de todos nós!”.

Já o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, decretou luto oficial por cinco dias em todo o município



“Convivi com Maércio enquanto eu era vereador, e ele, vice-prefeito. Apesar de estarmos em campos opostos nos últimos pleitos, ele era um homem muito cortês e entendedor da máquina pública, como poucos. Fica aqui os nossos sentimentos a toda a família”, disse. chefe do Executivo barrense.

Foto: Reprodução