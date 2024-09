Um homem de 42 anos foi denunciado pelo próprio pai por furto em Paraíba do Sul. De acordo com a Polícia Civil, o pai procurou a delegacia após ser vítima de dois furtos cometidos pelo filho em diferentes ocasiões. Parte do dinheiro foi recuperada na noite de terça-feira (dia 3).

O primeiro furto teria ocorrido em 26 de agosto, quando o filho aproveitou a ausência do pai em casa para roubar R$ 5 mil, que estavam escondidos dentro de uma colcha. O valor estava sendo guardado para a compra de um carro. No mesmo dia, o filho, que morava na mesma casa, decidiu deixar o local.

Na madrugada de terça-feira (dia 3), o pai foi novamente vítima, dessa vez enquanto dormia. O filho invadiu a residência e furtou R$ 3.700 que estavam na carteira do pai. Assim que amanheceu, a vítima foi à delegacia e registrou um boletim de ocorrência contra o filho, dando início à investigação.

Na madrugada desta quarta-feira (dia 4), uma operação conjunta das polícias Civil e Militar localizou o suspeito no bairro Santa Josefa. Durante a abordagem, ele estava com R$ 860 e confessou ter furtado o dinheiro do pai para comprar crack. Ele também manifestou o desejo de ser internado em uma clínica para dependentes químicos.

Embora tenha admitido o crime, o homem não foi preso, pois não houve flagrante. Parte do dinheiro encontrado com ele será devolvida ao pai.