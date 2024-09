Com o início das obras na RJ-127, entre a Serra de Paracambi e Mendes, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) implanta a partir desta segunda-feira (dia 9) o sistema Pare e Siga na rodovia. O tráfego será permitido entre às 5h e 10h e das 17h às 24h. Apenas veículos leves (carros, motos e micro-ônibus) poderão circular no trecho dentro dos horários estabelecidos. No local, o DER instalou placas para sinalização das obras e quatro painéis fotovoltaicos de mensagens foram colocados na subida da serra e no final do trecho em obras, em Mendes, para alertar os motoristas.

As obras na RJ-127, que foi afetada pelas fortes chuvas de fevereiro com deslizamento de terra e erosões na pista, incluem a construção de uma ponte de 150 metros, 22 contenções de encosta, recuperação do pavimento, sinalização e drenagem. Com duração prevista para 12 meses, as intervenções recebem investimento de R$100 milhões. O secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade, destacou a importância da intervenção para a mobilidade da população local. Segundo ele, além de garantir a segurança dos motoristas que utilizam a rodovia diariamente, o esquema Pare e Siga permitirá que o tráfego continue fluindo durante o período de obras, evitando a interrupção total da via.

— É uma obra muito pedida pela população da região, complexa e que dependia de muitos recursos. A prioridade do Governo do Estado é garantir que os moradores tenham segurança e condições adequadas de trafegar por uma rodovia completamente reestruturada. Assim, o comércio local vai começar a respirar — afirmou o secretário.

O presidente do DER-RJ, Pedro Ramos, ressaltou que o esquema montado para que as obras avancem sem comprometer totalmente o tráfego na rodovia será diário. Ele frisou que, embora as obras de grande porte possam trazer alguns transtornos temporários, o planejamento foi pensado para minimizar os impactos.

— São diversas as intervenções em 13 quilômetros de serra. Agradeço ao governador Cláudio Castro que disponibilizou os recursos e apoio, que foi fundamental para realização das obras. O Pare e Siga é uma medida para garantir que a rodovia continue funcionando enquanto realizamos o trabalho de recuperação — explicou Pedro.

Impacto na mobilidade e economia local

A velocidade máxima permitida no trecho durante as obras é de 30Km/h. O DER-RJ solicita que os usuários respeitem a sinalização ao longo da rodovia, para segurança de todos durante a execução das obras. O objetivo é garantir que todos estejam cientes das mudanças temporárias e possam se planejar de forma adequada.

A recuperação da RJ-127 não só trará mais segurança para os motoristas, como também será fundamental para melhorar o escoamento de produtos e a conexão entre municípios importantes para o desenvolvimento regional. As melhorias na infraestrutura da rodovia visam fortalecer o trânsito de mercadorias e o acesso a áreas estratégicas da região.

Foto: Divulgação