O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta sexta-feira (dia 20) boiando no Rio Paraíba do Sul, no município de em Três Rios. O cadáver foi localizado próximo à Rua Feliciano Lima, em uma área conhecida como Banguzinho, no bairro Ponte das Garças. A suspeita é de que o corpo seja de um jovem de 23 anos, que na última terça-feira (dia 17) pulou no rio para fugir de uma abordagem da Polícia Militar.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo estava em estado de decomposição, o que dificulta a identificação imediata. Ele foi retirado da água pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Petrópolis, onde passará por necropsia para determinar a causa da morte e confirmar a identidade.

A Polícia Civil de Três Rios está responsável pelo caso.

Suposta ligação com fuga

Na manhã da última terça-feira (dia 17), a Polícia Militar foi chamada para verificar uma denúncia de que um jovem armado estaria circulando na Rua João Felicidade, no Centro de Três Rios. Ao ser abordado, o suspeito fugiu em direção à Avenida Prefeito Alberto Lavinas, popularmente conhecida como Beira-Rio, que margeia o Rio Paraíba do Sul.

Encurralado pelas autoridades, o jovem decidiu pular no rio. Um policial militar também se lançou na água na tentativa de resgatá-lo, mas não teve sucesso. O Corpo de Bombeiros foi acionado e uma equipe de mergulhadores iniciou as buscas por volta das 16h daquele dia, mas o jovem não foi encontrado.

A Polícia Militar informou que o rapaz tinha mais de 30 anotações criminais, incluindo suspeitas de envolvimento em diversos homicídios na cidade. O caso agora depende da confirmação da identidade do corpo encontrado no rio para determinar se de fato se trata do fugitivo.

