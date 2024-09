O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) conversou com os moradores do bairro Niterói, e todos que passaram pela Praça Aprígio Cravo na manhã desta segunda-feira (dia 23). O local serviu como base para a tenda do projeto “Deputado na sua Cidade” que leva o parlamentar a cada semana para um município do Sul Fluminense ou bairro de Volta Redonda. O projeto acontece sempre às segundas-feiras, das 8h ao meio-dia.

“Já estive outras vezes com o projeto aqui na Praça Aprígio Cravo e o local tem uma peculiaridade. Aqui, consigo conversar com os moradores do bairro, mas também com a população de diversas regiões da cidade. O local é passagem e liga diversos bairros como o Barreira Cravo e o Voldac, por exemplo, com o bairro Aterrado, destino de muitos trabalhadores”, comentou Jari.

Ele lembrou que na próxima semana, dia 30, estará no Largo 9 de Abril, na Vila Santa Cecília. “A Vila é outro exemplo de local que permite interagir com moradores de toda cidade. Um dos principais centros comerciais de Volta Redonda, além de um polo de atendimento médico e odontológico, o bairro tem grande circulação de pessoas”, disse o deputado.

Segundo o parlamenta, o ‘Deputado na Sua Cidade’ é um instrumento para fomentar a participação popular na política, marco dos mandatos de Jari no legislativo.

“Assumi o compromisso de levar o projeto para todo estado, dando prioridade aos municípios do Sul Fluminense. No ano passado, foram mais de 40 edições realizadas e em 2024 quero promover ainda mais encontros com a população”, ressaltou Jari, lembrando que o projeto foi criado entre 2021 e 2022, no primeiro mandato de Jari como deputado estadual, como uma versão ampliada do ‘Vereador no Seu Bairro’, lançado pelo parlamentar em 2013 quando assumiu o primeiro dos três mandatos como vereador de Volta Redonda.