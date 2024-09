O candidato à prefeitura de Volta Redonda pelo PSB, Arimathéa, destacou nessa terça-feira (dia 24), que a implantação de um projeto de educação em tempo integral nas escolas municipais é um dos seus principais objetivos. Sobre o tema, Arimathéa ainda reforçou a importância de ampliar a oferta de vagas em creche e educação infantil, além da valorização dos profissionais de educação.

Segundo o candidato, é necessário criar um cronograma de implantação do ensino integral ano a ano, conseguindo a cada período colocar uma unidade nova no regime de ensino integral.

“É fundamental a gente pensar a cidade para os próximos anos e décadas. É necessário que a gente possa preparar Volta Redonda para o futuro. E isso passa pela educação. Um dos nossos principais projetos é a implantação da escola em tempo integral. Eu sou fruto do ensino integral e leciono há 32 anos em uma unidade que funciona dessa forma. Eu sei a importância de o aluno ficar o dia inteiro dentro da escola”, destacou.

A escola, segundo Arimathéa, deve ter projetos para formação integral, incluindo prevenção à saúde, a prevenção à criminalidade, o incentivo à cultura e ao esporte, o cuidado com o meio ambiente e o empreendedorismo, combatendo o baixo desempenho escolar numa perspectiva de cidade educadora.

“Esse é um grande desafio, sei que não vamos fazer isso do dia para noite. Mas com planejamento vamos conseguir. Em Pinheiral, quando fui prefeito, consegui colocar 20% das escolas funcionando em tempo integral e isso com um orçamento muito menor do que de Volta Redonda. Aqui em nossa cidade vamos conseguir fazer muito mais”, afirmou, ressaltando a necessidade de se ampliar da oferta de vagas em creches, priorizando a oferta de vagas em regime de tempo integral.

Outro ponto importante para Arimathéa, que é professor há mais de 30 anos, é a valorização dos profissionais de educação. “Vou implementar Grupo de Trabalho para estudos para viabilizar a implantação de um terço da jornada docente em atividades extraclasse, conforme a Lei Nº 11;738/08. E precisamos urgentemente realizar diálogos com os sindicatos visando a introdução gradual do PCCS (Plano de Cargos, Carreira e Salários do Magistério), conforme os recursos disponíveis”, disse, pontuando também a importância de se ter canais de diálogos constantes diretamente com diretores de escolas, professores e demais profissionais da educação.

Arimathéa também pretende fortalecer o funcionamento dos Conselhos Escolares como órgão consultivo, colaborativo e articulador dentro das escolas e junto à comunidade. “Vamos fortalecer a atuação dos Conselhos Municipais ligados à Educação, facilitando a participação da sociedade civil organizada e a atuação dos pais e familiares na vida escolar. Além de promover o respeito à autonomia docente e liberdade pedagógica, com ações de descentralização da gestão financeira”, concluiu.