Policiais civis da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Angra dos Reis prenderam, nesta terça-feira (dia 24), um homem suspeito de tentar matar a ex-companheira a facadas. A vítima foi agredida no último domingo (dia 22) e está internada no Hospital da Japuíba após ser atingida no abdômen, braço e costas. A motivação seria por ciúmes, já que a mulher já estava em um novo relacionamento.

O mandado, expedido pelo Cartório do Plantão Judiciário da Capital, foi cumprido pelos policiais sob a coordenação da delegada titular Paula Loureiro. O suspeito foi encontrado no centro de Angra dos Reis e será encaminhado ao sistema prisional para responder pelo crime de tentativa de feminicídio.

Foto: Divulgação