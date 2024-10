O governador Cláudio Castro visitou, nesta terça-feira (dia 1), as obras do novo Hospital Universitário de Vassouras, no Centro-Sul do Estado do Rio. A unidade será uma extensão do atual hospital universitário da região e tem como objetivo se tornar a maior referência em ensino de especialidades médicas da América Latina. O Governo do Estado destinou R$ 4,5 milhões para a aquisição de equipamentos essenciais para o funcionamento da unidade.

Durante a visita, Cláudio Castro percorreu o terceiro andar do complexo, onde conferiu a estrutura da UTI pediátrica e adulta, além das áreas de enfermaria.

“O hospital universitário tem tudo para se tornar o maior da América Latina. Estamos investindo na aquisição dos equipamentos desta unidade que apesar de ser gerida por um grupo privado, disponibilizou a maior parte dos leitos para o SUS. Toda a região será beneficiada e fará a diferença na vida da população”, declarou o governador Cláudio Castro.

Com uma área total de 21 mil metros quadrados, a nova unidade hospitalar contará com aproximadamente 500 leitos, com atendimentos público e privado, com o mesmo padrão de qualidade. Cerca de 90% dos leitos serão destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS), ampliando o acesso da população à saúde pública.

A extensão do hospital incluirá 10 salas de centro cirúrgico, um centro de imagem, além de departamentos dedicados ao atendimento a gestantes e mulheres. Um dos destaques será o maior centro de simulação da América Latina, voltado para a capacitação e treinamento da equipe médica.

“O Hospital Universitário de Vassouras é uma unidade que vai salvar milhares de vidas. Serão diversos leitos e especialidades numa região extremamente importante. Como servidora pública, tenho uma enorme satisfação de fazer parte desta história. O Governo do Estado está comprometido em levar serviços de qualidade para os municípios do interior”, disse a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.

Hospital Universitário

Funcionando 24 horas por dia, o Hospital Universitário atende aproximadamente 1 milhão de pessoas, com foco nas regiões do Centro-Sul Fluminense, Médio Paraíba e parte da Baixada Fluminense. Com a expansão, a primeira etapa da nova unidade será destinada a cuidados paliativos, emergência clínica adulta, hemodiálise, radioterapia e oncologia, fortalecendo ainda mais o suporte médico da região.

Foto: Divulgação