A Praça Gonçalves da Silva, no bairro Açude I, em Volta Redonda, recebeu uma grande celebração na tarde deste domingo (dia 13). Promovida pela ONG Rede do Bem, a Festa das Crianças reuniu cerca de 1.500 pessoas, transformando a rua em um espaço de diversão e solidariedade.

A programação incluiu distribuição de brinquedos, brincadeiras, brinquedos infláveis e uma variedade de guloseimas, como pipoca, algodão-doce, cachorro-quente e refrigerante. A festa contou com o apoio de moradores do bairro, que se uniram ao evento, fortalecendo o senso de comunidade.

Diego Lemos Silva de Oliveira, organizador do evento e fundador da Rede do Bem, ressaltou que a iniciativa surgiu de seu desejo de retribuir à comunidade de onde veio. “Eu saí da comunidade e, graças a Deus, consegui vencer na vida. Hoje, quero ajudar as crianças a terem uma oportunidade de vida. Vamos continuar, porque a festa foi só o começo”, declarou Diego.

O projeto Rede do Bem, que está em processo de registro em cartório, nasceu da visão de Diego de criar oportunidades para as crianças de Volta Redonda, oferecendo atividades que vão além das festas. Ele anunciou planos para oferecer aulas de esportes e capacitação profissional, além de levar cinema para as comunidades da cidade. “Se a gente tira uma criança do crime, ajuda uma criança a ter um futuro melhor, a gente ganha o mundo. O mundo precisa dessas crianças”, enfatizou.

Com o apoio de um grupo de empresários locais, que abraçou a causa, a Rede do Bem busca expandir suas ações e se tornar uma das maiores iniciativas sociais da cidade. “Faço de coração mesmo e quero continuar, com a ajuda dos amigos, a fazer muito mais pela cidade”, afirmou Diego.