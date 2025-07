Governo do Estado leva Operação Impacto a Três Rios, Paraíba do Sul e região

O Governo do Estado, por meio da Polícia Militar, deu início à 6ª etapa da Operação Impacto. Desta vez, a ação abrange os municípios de Três Rios, Paraíba do Sul e áreas adjacentes. O objetivo da Operação Impacto é combater atividades criminosas, reforçar a segurança e ampliar a presença das forças policiais nas ruas. Aproximadamente 50 policiais estão mobilizados nesta operação.

“Essa ação, além reduzir os índices de criminalidade, principalmente os roubos, que trazem sensação de insegurança para a população, também tem um componente muito importante, que faz as pessoas se sentirem mais seguras: a ostensividade. Continuaremos levando a Operação Impacto a todas as regiões do estado”, disse o governador Cláudio Castro.

A ação mobiliza unidades especializadas da corporação, como o Batalhão de Ações com Cães, Rondas Especiais e Controle de Multidões, Regimento de Polícia Montada e o Grupamento Aeromóvel . O 38º BPM receberá reforço de viaturas e motocicletas, ampliando a capacidade operacional da unidade para intensificar patrulhamentos e abordagens.

A Operação Impacto é parte de um esforço coordenado da Polícia Militar para garantir a tranquilidade da população e reprimir atividades criminosas na região, reduzindo os indicadores estratégicos de criminalidade.