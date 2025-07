Piraí registra marca histórica de prisões em apenas seis meses

Em apenas seis meses à frente da 94ª Delegacia de Polícia de Piraí, o delegado Antonio Furtado comemora a marca de 153 prisões, desde que assumiu como titular da unidade no dia 8 de janeiro de 2025. Esses números consideram tanto as ações isoladas da Polícia Civil, quanto operações conjuntas com Polícia Militar, Secretaria de Ordem Pública de Piraí e Polícia Rodoviária Federal.

“É um resultado que nos deixa muito orgulhosos. Nunca, na história de Piraí, as forças de segurança alcançaram esse número em tão pouco tempo. Isso demonstra o nosso compromisso com a lei e com a ordem. Não damos vida fácil a bandidos”, ressaltou o delegado Antonio Furtado.

O recorde anterior de prisões no município, em ações da Polícia Civil, havia sido registrado nos anos de 2016, com 53 prisões, e em 2018, com 58. Apenas no primeiro semestre de 2025, já foram realizadas 68 prisões, superando todas as marcas anteriores registradas em um ano inteiro. Somando às prisões realizadas pela Polícia Militar (52 prisões) e Polícia Rodoviária Federal (33 prisões), a soma atual chega a 153 prisões no período de seis meses.

“Esse marco só foi possível graças ao trabalho integrado entre as forças de segurança. Quero destacar o apoio fundamental do 10º Batalhão da Polícia Militar, sob o comando do Tenente-Coronel Fábio Corrêa Ribeiro, e do empenho do Tenente Honório. Também é essencial reconhecer a parceria com a Prefeitura de Piraí, por meio da Secretaria de Ordem Pública, sob a gestão do secretário Luizinho, que tem sido um elo importante na articulação entre os órgãos. Além do apoio da população, que tem sido decisivo com informações e denúncias, contribuição direta para o avanço e rapidez das investigações”, destacou o delegado Antonio Furtado.

A Polícia Civil de Piraí tem intensificado as ações de combate ao crime, proteção aos animais e resposta imediata às denúncias. Esse modelo de atuação colaborativa tem sido decisivo para alcançar as marcas históricas nos resultados de prisões.

“Esse recorde não representa apenas um número. Ele reflete o desejo de uma cidade que escolheu viver em paz, com segurança, ordem e justiça. Cada prisão é uma resposta clara contra o crime e um compromisso renovado com a proteção de quem vive no Sul Fluminense. Como a região é formada por cidades muito próximas, essa não é apenas uma conquista de Piraí, mas de todo o Sul Fluminense. Já prendemos criminosos de fora, que vieram cometer delitos na cidade, além de traficantes locais que foram levados ao sistema penitenciário. Também intensificamos a apreensão de adolescentes infratores. Estamos no caminho certo para trazer mais segurança. Seguiremos firmes, determinados e ainda mais motivados a trabalhar todos os dias pela segurança da nossa população”, concluiu o delegado.

Foto: Divulgação