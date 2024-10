Um homem de 33 anos que atuava como flanelinha em Volta Redonda permanece preso após ser detido pela Guarda Municipal por ameaçar e danificar o carro de um idoso, de 63 anos. O caso aconteceu no último sábado (dia 12), nas imediações do Estádio da Cidadania, no bairro Jardim Paraíba, quando a vítima deixava o local com a esposa, de 62 anos, e o neto, de 13.

O idoso contou na delegacia da Polícia Civil (93ª DP) que deixou o carro na garagem da irmã dele, que é fechada, para poder assistir ao jogo entre Voltaço e Athletic. Ao chegar para buscar o veículo, foi abordado pelo flanelinha que exigia o pagamento de R$ 5 “por ter tomado conta do carro”. Diante da negativa, o suspeito então teria impedido a saída da vítima da garagem.

Com a mulher e o neto dele já no automóvel, o flanelinha então atirou uma pedra contra o idoso, mas não o atingiu. Em seguida, o suspeito arremessou outra pedra contra o veículo da família, danificando-o na traseira. O idoso então procurou ajuda de guardas municipais que conseguiram fazer a prisão do suspeito em flagrante.

O homem foi levado para a 93ª DP, onde foi autuado pelo crime de extorsão, com base no Estatuto da Pessoa Idosa, já que teve como vítima uma pessoa com mais de 60 anos.

O secretário municipal de Ordem Pública (Semop), Luiz Henrique Monteiro Barbosa, o Coronel Henrique, destacou que a prisão demonstra a importância que o movimento capitaneado pela Semop de valorização e proteção ao idoso vem contando com o auxílio também de outras forças de segurança do município.

“Estamos conseguindo criar um movimento que é um exemplo de garantia do direito dos idosos e de certeza que a população pode contar com a segurança e não ceder às pressões criminosas. Nesse caso, além da atuação da Guarda Municipal, que estava presente nos arredores do estádio, contamos com a atuação da autoridade policial, que por meio do delegado titular da 93ª DP, doutor Vinícius Coutinho, efetuou a prisão em flagrante com viés no Estatuto do Idoso, que prevê uma punição mais rigorosa ao agressor. A segurança em Volta Redonda vem trabalhando de forma integrada e os resultados têm aparecido”, destacou Coronel Henrique.