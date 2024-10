Na altura do km 3 da BR-354, Rodovia Sebastião Alves do Nascimento, conhecida como Rio x Caxambu, ocorreu um deslizamento de terra que rompeu parte da pista. O incidente foi registrado a cerca de 3 km da Garganta do Registro, na divisa entre Resende (RJ) e o estado de Minas Gerais.

Devido à instabilidade do terreno, o trânsito está operando em meia pista, no sistema “Siga e Pare”, causando lentidão no trecho. Motoristas devem estar atentos e preparados para atrasos, especialmente em horários de pico.

Equipes de manutenção estão no local, avaliando os danos e realizando reparos, mas ainda não há previsão de liberação total da via. A área segue sob monitoramento contínuo para garantir a segurança dos usuários.