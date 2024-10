Uma comissão do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense estará presente, nesta sexta-feira (dia 25), na empresa Abreu Beneficiamentos, em Volta Redonda, para acompanhar o andamento das apurações sobre a causa do acidente ocorrido na quarta-feira (dia 23). O acidente envolveu um funcionário de 25 anos, que perdeu três dedos e meio da mão esquerda. O trabalhador, identificado como Allyson Souza Moura, passou por cirurgia no Hospital da Unimed, onde permanece internado, sem risco de morte.

“A empresa já está prestando todo o apoio necessário ao trabalhador e sua família, mas o Sindicato desempenha um papel crucial ao acompanhar de perto o ocorrido, garantindo que todas as medidas adequadas sejam tomadas e os direitos do trabalhador sejam respeitados”, informou a entidade sindical, por meio de boletim oficial.

Ao tomar conhecimento do acidente, o diretor Jurídico do SindMetal, Leandro Vaz, entrou em contato com a mãe da vítima, que confirmou que a Abreu estava dando assistência a seu filho. “Estamos aqui para assegurar que todas as questões legais sejam atendidas e que o trabalhador receba todo o suporte necessário neste momento delicado”, afirmou Vaz.

Maurício Faustino, diretor de Saúde, Segurança e Previdência do Sindicato, ressaltou que a prioridade da entidade é garantir condições de trabalho seguras para todos os colaboradores. “Estamos comprometidos em avaliar e melhorar continuamente essas condições”, salientou.

Empresa

Fundada há 30 anos, a fábrica da Abreu Beneficiamentos opera na Rodovia dos Metalúrgicos, no bairro Casa de Pedra. A empresa presta serviços de beneficiamento em cortes longitudinais (slitter), transversais, blanks e perfis U simples e enrijecidos, utilizando bobinas laminadas a quente, a frio, decapadas e zincadas. Conta ainda com 19 linhas de corte de última geração, com capacidade de processamento de até 85 mil toneladas por mês.

O grupo recebe bobinas das principais usinas siderúrgicas do país, como CST, CSN, Usiminas e Gerdau. A unidade onde ocorreu o acidente com o metalúrgico possui uma área total de 120.000 m², com 80.000 m² de área construída, incluindo um galpão central de 17.000 m² e galpões auxiliares. A estrutura é equipada com 28 pontes rolantes de 10 a 40 toneladas e 19 linhas de produção.