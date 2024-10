Policiais civis da 99ª DP (Itatiaia), com apoio de militares do 37º BPM, prenderam, nesta terça-feira (dia 29), um homem condenado pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi localizado pelos agentes no Centro do município, após investigações do Setor de Inteligência.

Contra o autor foi cumprido mandado de prisão por condenação, expedido pelo Juízo da Vara Criminal da Infância e da Juventude da Comarca de São Lourenço, em Minas Gerais.