Na madrugada desta quarta-feira (dia 30), uma ação rápida da Polícia Militar resultou na prisão de três homens por furto de fios de cobre no Centro de Paty do Alferes. A ocorrência, atendida pela equipe do 10º BPM da 2ª Companhia de Polícia Militar, teve início por volta de 1h30, após denúncia de um possível furto na rede de esgoto localizada na Rua Coronel Manoel Bernardes.

Segundo informações da polícia, ao chegarem ao local, os agentes encontraram uma Saveiro, ocupada por dois dos suspeitos, de 24 e 46 anos. Ao serem abordados e questionados, os homens admitiram o furto dos fios de cobre e informaram que um terceiro suspeito, de 54 anos, estaria dentro do bueiro retirando o material.

Com a confirmação dos fatos, os policiais deram voz de prisão aos três envolvidos e apreenderam materiais utilizados no crime, incluindo um rolo de fio de cobre, uma escada e uma alavanca de metal, tipo pé de cabra. Os três suspeitos foram conduzidos à 96ª DP, onde foram autuados em flagrante pelo crime de furto qualificado, de acordo com o Artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV do Código Penal, que considera a prática de furto com concurso de duas ou mais pessoas.

Além do crime de furto, os suspeitos possuem antecedentes criminais por diversos delitos. Dois deles já haviam sido registrados por tráfico de drogas e posse de entorpecentes, enquanto o terceiro também possui histórico de receptação, lesão corporal e difamação.

Foto: Divulgação