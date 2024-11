O Governo do Estado abre nesta sexta-feira (dia 1º), a partir das 8h, o período de renovação de matrículas coordenado pela Secretaria de Estado de Educação. Os interessados em seguir nas escolas da rede estadual de ensino em 2025 devem fazer o cadastro através do site Matrícula Fácil (www.matriculafacil.rj.gov.br), verificando a oferta de unidades, séries, cursos e turnos disponíveis, como e quando confirmar a matrícula na unidade escolar.

A novidade é que a rede estadual do Rio de Janeiro ampliará sua capacidade de atendimento ao Ensino Médio já no próximo ano letivo. Ao todo, são mais de 1,2 mil unidades escolares, com oportunidades para Escolas de Novas Tecnologias (E-Tecs), Cívico-militares, Interculturais, de Itinerários de Formação Técnica e Profissional, entre outras opções.

– Fui aluno da rede estadual e tenho muito amor e gratidão por tudo o que vivi e aprendi. Por isso, estamos trabalhando para oferecer, cada vez mais, uma educação de qualidade e que permita o desenvolvimento dos nossos alunos. Nesse sentido, a matrícula digital é uma ferramenta muito importante, que permite que estudantes e responsáveis façam a inscrição de forma remota, evitando filas e horários restritivos. Isso facilita muito a vida das pessoas – diz o governador Cláudio Castro.

As iniciativas para a ampliação da rede física escolar irão proporcionar um aumento de até 20 mil vagas para estudantes em unidades escolares que funcionarão, sobretudo, nos períodos da manhã, tarde e também com oferta de vagas no vespertino diferenciado na capital.

PRIMEIRA FASE

Nesta primeira etapa, a inscrição será destinada aos alunos das unidades escolares que desejam permanecer no mesmo colégio, mesmo curso e turno, no ano letivo de 2025. O processo de renovação de matrícula ocorrerá exclusivamente de forma on-line.

Caso o responsável ou o aluno não tenha internet, poderá comparecer à unidade escolar mais próxima para realizar a renovação.

A primeira fase desta expansão, com a abertura de aproximadamente 9 mil novas vagas, acontecerá no processo de matrícula, que terá início em novembro. As demais vagas serão disponibilizadas no ano letivo de 2026.

– Essa ampliação está sendo possível porque a rede estadual vem se preparando com a construção de novas unidades e também por meio da expansão das salas de aulas nas escolas já existentes. Tudo para oferecer um ensino de qualidade, de forma a garantir o acesso e a permanência de todos os nossos estudantes – afirma a secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto.

A partir do dia 08/11, às 8h, o cadastro poderá ser feito por estudantes da rede estadual que desejam solicitar a mudança de curso, turno ou curso e turno, e estará condicionado à disponibilidade de vaga no momento da renovação.

NOVOS ALUNOS

Para os novos alunos, a inscrição será no período de 14 de novembro (a partir das 8h) a 6 de dezembro. Esta etapa atenderá alunos que desejam ingressar na rede estadual, mudar de escola ou que perderam a renovação. Os interessados também deverão acessar o site Matrícula Fácil e verificar a oferta de escolas, séries, cursos e turnos disponíveis, como e quando confirmar a matrícula na escola.

O candidato poderá escolher, no mínimo, duas escolas de sua preferência, sendo que é necessário ter no mínimo 3 (três) opções e no máximo 8 (oito) opções na combinação de escola/curso/série/turno.

CRITÉRIOS

Nesta primeira fase da matrícula, os estudantes são alocados obedecendo uma ordem de critérios estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente:

1º – Preferência à pessoa com deficiência;

2º – Preferência para crianças e adolescentes até 18 anos incompletos;

3º – Permanência na Rede Pública de Ensino;

4º – Preferência de irmãos na mesma unidade escolar;

5º – Proximidade da residência;

6º – Em caso de empate, a prioridade será para o aluno mais novo.

O resultado da alocação da Primeira Fase da Matrícula (Pré-Matrícula) será divulgado nos sites Seeduc e Matrícula Fácil, a partir do dia 18/12/2024. O candidato poderá realizar a consulta individual do resultado da alocação no próprio site da matrícula, selecionando a opção “Consulte a sua Inscrição”. O responsável – ou o aluno maior de 18 anos – deverá, então, comparecer à escola, no período de 17 a 23 de janeiro de 2025, e realizar a confirmação da matrícula. A Ficha de Conclusão da Inscrição informará a documentação necessária a ser apresentada no momento da Confirmação de Matrícula na escola onde o candidato for alocado.

SERVIÇO:

– De 1º/11 (a partir das 8h) a 07/11/2024: Período de renovação da matrícula, destinado aos alunos que desejam permanecer no mesmo curso e turno.

– De 08/11 (a partir das 8h) a 13/11/2024: Período de renovação da matrícula, destinado aos alunos que desejam solicitar a mudança de curso, turno ou curso e turno, que estará condicionada à disponibilidade de vaga no momento da renovação.

– De 14/11 (a partir das 8h) a 06/12/2024: 1ª Fase da Pré-Matrícula, para novos alunos.

– A partir de 18/12/2024: Resultado da 1ª Fase da Pré-Matrícula nos sites Seeduc e Matrícula Fácil.

– De 17/01 a 23/01/2025: Confirmação da 1ª Fase da Pré-Matrícula.