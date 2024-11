As categorias sub-11 e 12 do Resende FC fizeram história ao garantir a classificação direta e inédita para as quartas de final da Taça Rio Série Ouro. Em quinto lugar, com 29 pontos somados na tabela conjunta, o Gigante do Vale foi o melhor entre os clubes de menor investimento.

A fase decisiva será decidida em jogo único, com o mando de campo da equipe mais bem colocada. A partida está marcada para este sábado, dia 2, contra o Botafogo, no campo anexo ao estádio Nilton Santos. O sub-11 entra em campo às 18h40, enquanto o sub-12 às 17h. Esta será a primeira partida dos Gigantinhos do Vale à noite na competição.

O treinador do sub-11, Marcus Vinícius, enalteceu o grupo e comentou sobre o sentimento de conseguir a classificação.

“É uma geração muito boa, são meninos que gostam de trabalhar, sabem ouvir e que sempre abraçaram a ideia. Nosso primeiro semestre foi de aprendizado e adaptação à competição. Estamos conseguindo colher os frutos de todo o trabalho desempenhado ao decorrer do ano. Meu sentimento é de orgulho de todos nossos jogadores e de tudo que estamos alcançando”, finalizou.

Leandro Cruz, treinador do sub-12, demonstrou confiança no grupo e contou sobre sua expectativa para a partida contra o Botafogo no próximo sábado.

“Estou muito feliz com o desempenho dos meus jogadores! Estamos conseguindo executar em campo aquilo que treinamos ao decorrer da semana. Termos ficado atrás apenas dos

clubes com maior investimento demonstra a qualidade do nosso i grupo e, principalmente, de todo trabalho que é feito pela Pelé Academia. É um fato que merece destaque na história recente das categorias de base do clube. Estou confiante que iremos fazer um bom jogo contra o Botafogo e que vamos lutar por essa vaga”, concluiu o técnico.