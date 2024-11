Imagens captadas por câmeras da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) irão auxiliar a Polícia Civil em uma investigação sobre uma briga de trânsito ocorrida no fim da manhã desta segunda-feira (dia 4) na Rodovia dos Metalúrgicos, em Volta Redonda. Um motoboy acusa o motorista de um carro de passeio de arrancar seu dedo a golpes de facão durante uma discussão. Até a divulgação desta nota, o suspeito não havia sido localizado.

Além das imagens que mostram o carro preto conduzido pelo suspeito atrás do motoboy em uma rotatória, próximo à entrada do bairro Jardim Vila Rica, a Semop vai auxiliar as autoridades com a utilização da tecnologia de câmeras com leitura óptica de placas, as OCRs.

A vítima foi atendida no Hospital São João Batista e até a divulgação desta nota passava por cirurgia.

Foto: Reprodução câmeras Semop