A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) abriu as inscrições para o seu Programa de Estágio 2025, com mais de 200 vagas disponíveis nas cidades de Volta Redonda, Porto Real, Valença e Resende (RJ). Estudantes de nível superior e médio têm até o dia 30 de novembro para se inscreverem pelo site www.csn.com.br/oportunidades.

Para os estudantes das cidades de Volta Redonda e Porto Real que estão no penúltimo ou último ano do nível superior, há vagas para os Cursos de Engenharia Metalúrgica, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia de Produção com ênfase em Agronegócios, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Materiais, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Química, Engenharia Ambiental, Administração, Ciências Contábeis, Educação Física, Psicologia, Recursos Humanos, Enfermagem, Fisioterapia e Sistemas de Informação.



Para os alunos de nível médio que estão cursando o último ano dos cursos técnicos em Mecânica, Eletromecânica, Mecatrônica, Eletrônica, Automação Industrial, Eletrotécnica, Administração, Informática, Química e em Logística, precisam ter disponibilidade de quatro horas diárias pela manhã ou na parte da tarde para fazer o estágio presencial em Volta Redonda ou Porto Real.



Em Resende, as principais oportunidades são para cursos superiores em Administração de Empresas, Psicologia, Gestão de Recursos Humanos, Engenharias e Gestão de Qualidade ou áreas correlatas.



Para a cidade de Valença, os estudantes de Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Engenharia Civil ou áreas correlatas poderão se candidatar.



Ter disponibilidade de seis horas diárias para realizar o estágio na modalidade presencial também é requisito importante para os candidatos que estão cursando o penúltimo ou último ano do nível superior. Além de bolsa-auxílio, plano de saúde, plano odontológico, restaurante interno, vale transporte e seguro de vida, o Programa de Estágio CSN oferece aos estudantes experiências práticas e intensas que irão acelerar o seu desenvolvimento profissional.