Um homicídio foi registrado na noite dessa quarta-feira (dia 12), em Valença. A vítima, um jovem de 21 anos, foi atingida por disparos de arma de fogo na Praça do Alicácio, localizada na Avenida Geraldo de Lima Bastos, no bairro Monte Dourado. Segundo a Polícia Militar, o rapaz assassinado possuía antecedentes criminais.

Os agentes apuraram que o jovem foi abordado enquanto subia as escadarias da praça por dois homens em uma moto de cor laranja, que dispararam contra ele e fugiram em seguida. A polícia foi acionada por populares e a vítima foi encontrada caída no local. Uma equipe do SAMU constatou o óbito. O médico responsável identificou quatro perfurações de bala: duas no antebraço esquerdo, uma no tórax, próximo ao mamilo, e uma na região inguinal.

Testemunhas no local, incluindo a mãe adotiva da vítima, informaram que a moto já havia sido vista rondando a casa da vítima na manhã do mesmo dia. Outra testemunha, que estava presente no momento dos disparos, reconheceu os autores, que seriam associados a atividades criminosas na área.

Além disso, outro indivíduo informou à polícia que havia sido abordado por dois homens em uma moto com características semelhantes mais cedo naquele dia. Ele relatou que um dos indivíduos teria feito um movimento como se fosse sacar uma arma, o que o levou a correr e se abrigar.

O loca do crime foi preservado pela guarnição policial até a chegada da perícia, que recolheu cinco cápsulas de munição calibre 9 mm. O corpo do rapaz foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda.

A Polícia Civil está investigando o caso como homicídio doloso e busca identificar os autores e possíveis motivações do crime.