Um ataque violento deixou dois mortos e dois feridos na madrugada deste sábado (dia 30), em um quiosque na Praia do Pontal, em Paraty. Entre as vítimas fatais está o cabo da Polícia Militar Elieze Oliveira da Silva, de 38 anos, lotado no 33º Batalhão de Polícia Militar de Angra dos Reis. O PM estava de folga no momento do ataque. O outro morto era um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, com 12 passagens pela polícia.

O ataque ocorreu por volta das 2h40, quando quatro criminosos armados com fuzis invadiram o local, disparando quase 30 tiros. As imagens de câmeras de segurança mostram o grupo chegando em um carro branco, vestindo roupas escuras, coturnos e coletes à prova de balas. O cenário foi de pânico, com frequentadores do quiosque fugindo ou se jogando no chão para escapar dos disparos.

Além do PM morto, outro policial militar foi baleado na perna e um turista argentino foi atingido de raspão. Ambos foram socorridos no Hospital Municipal Hugo Miranda, receberam atendimento e foram liberados.

A Polícia Civil acredita que o crime tenha sido motivado por uma disputa entre facções criminosas rivais que atuam na região. Imagens das câmeras estão sendo analisadas, enquanto testemunhas estão sendo ouvidas. Estojos de projéteis foram recolhidos no local para perícia.

Elieze Oliveira da Silva, além de policial, foi candidato a vereador de Paraty pelo Partido Liberal (PL) neste ano, mas não conseguiu se eleger.

Até o momento, nenhum dos criminosos foi identificado ou preso.

